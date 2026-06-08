Обломки иранской ракеты упали на израильский дом музыканта Макаревича

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Обломки иранской ракеты упали на дом музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) во время обстрела Израиля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию супруги артиста Эйнат Кляйн в соцсетях.

Речь идет о частном доме и участке музыканта в деревне Керем Махараль, расположенной недалеко от Хайфы. В результате падения обломков разбилось стекло в детской комнате, а сад засыпало кусками металла.

Никто не пострадал, так как ракетная опасность застала семью по пути домой от гостей. Им пришлось ждать окончания тревоги лежа на земле.

"Во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели – кайф!" – написала Кляйн.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в феврале 2026 года. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и базы США в регионе.

8 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю в ответ на очередные обстрелы Ливана Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Затем израильские истребители атаковали военные объекты Тегерана.

На этом фоне посольство РФ посоветовало россиянам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации. В это же время дипломаты не располагают сведениями о возможных пострадавших от ракетных ударов гражданах России.