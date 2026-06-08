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08 июня, 13:48

Политика

Песков заявил, что РФ фиксирует все нарушения во время выборов в Армении

Фото: РИА Новости/Стрингер

Россия тщательно фиксирует все сообщения вокруг парламентских выборов в Армении, включая заявления о многочисленных нарушениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ждем этих окончательных результатов", – сказал Песков, воздержавшись от комментариев по поводу выборов.

Голосование на выборах в парламент Армении завершилось 7 июня, явка на них составила 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

За партию Пашиняна отдали свои голоса 707 858 избирателей, то есть 49,82%. На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, а на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

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