Сильные вспышки ожидаются на Солнце 8 и 9 июня

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Вспышки предпоследнего класса мощности M ожидаются на Солнце с 8 по 9 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Однако в целом вспышечная активность в эти дни будет низкой, уверены ученые.

Ранее, 3 июня, на Солнце произошло несколько вспышек, включая явления самого высокого класса Х. Во время одной из них был зафиксирован "черный взрыв", из-за чего облако водорода направилось к Земле.

Плазма ударила по Земле 5 июня. При этом до планеты дошел лишь край облака, а основное ядро оказалось сбоку.

