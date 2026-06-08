08 июня, 12:40Экономика
Введение техсбора на электронику в России перенесли на конец 2026 года
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Введение технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов электроники перенесли с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Кабмин подготовил соответствующие изменения в законодательство, сообщила пресс-служба Минфина.
Уточняется, что перенос связан с учетом предложений отраслевых объединений. Правительство уже отправило на рассмотрение в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с соответствующими поправками.
Ранее Минпромторг установил размер техсбора со смартфонов и ноутбуков. За каждое устройство будет взиматься 250 и 500 рублей соответственно.
Кроме того, техсбор затронет планшеты и осветительные приборы. Его планируется вводить постепенно, чтобы дать бизнесу время адаптироваться.
Минпромторг разработал порядок выплаты техсбора для продавцов электроники