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08 июня, 12:40

Экономика

Введение техсбора на электронику в России перенесли на конец 2026 года

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Введение технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов электроники перенесли с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Кабмин подготовил соответствующие изменения в законодательство, сообщила пресс-служба Минфина.

Уточняется, что перенос связан с учетом предложений отраслевых объединений. Правительство уже отправило на рассмотрение в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с соответствующими поправками.

Ранее Минпромторг установил размер техсбора со смартфонов и ноутбуков. За каждое устройство будет взиматься 250 и 500 рублей соответственно.

Кроме того, техсбор затронет планшеты и осветительные приборы. Его планируется вводить постепенно, чтобы дать бизнесу время адаптироваться.

Минпромторг разработал порядок выплаты техсбора для продавцов электроники

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