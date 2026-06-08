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08 июня, 12:54

Культура

Столичные музыканты выступят на фестивале Эмира Кустурицы в Сербии

Фото: Жанна Галай

Трое музыкантов из Москвы представят столицу на фестивале "Кустендорф Классик", который пройдет в Сербии с 27 по 29 августа. Фестиваль был учрежден в 2013 году режиссером Эмиром Кустурицей, соорганизатором события выступает "Газпром нефть", сообщает пресс-служба компании.

Комиссию по отбору финалистов возглавил народный артист России, пианист Юрий Розум. Отборочный тур также проводится среди музыкальных школ столичного района Капотня при поддержке Московского НПЗ (входит в "Газпром нефть"). Россию представят 12 исполнителей от 18 до 25 лет.

В этом году участники продемонстрируют свое мастерство в четырех направлениях: фортепиано, струнные, духовые инструменты и вокал. Музыканты из России и Сербии будут претендовать на главные награды фестиваля – золотую, серебряную и бронзовую матрешки. Международное жюри возглавит известный российский дирижер Михаил Голиков.

"Наверное, это один из немногих конкурсов, где нет проигравших. Уже само участие в "Кустендорф Классик" – серьезное достижение для молодого музыканта. Фестиваль дает возможность выступить на международной сцене, услышать талантливых исполнителей из России и Сербии, обменяться опытом и получить ценный профессиональный взгляд со стороны признанных мастеров. Год от года уровень конкурсантов растет, и я надеюсь, что в этом году мастерство участников вновь впечатлит и жюри, и зрителей фестиваля", – отметил Голиков.

В свою очередь, директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова добавила, что для многих молодых исполнителей из регионов "Кустендорф Классик" – это первый выезд за пределы своего города.

"И первая возможность выступить на одной сцене с лучшими музыкантами, услышать их игру и понять: "Я тоже могу здесь быть". Мы уверены, что в каждом регионе, в каждой музыкальной школе есть талантливые ребята. Наша задача – не просто поддержать их, а создать среду, где они поверят в себя, найдут единомышленников и увидят, что путь в профессию может начаться именно там, где они живут", – заключила Сугакова.

Исполнители из Москвы уже отмечались наградами "Кустендорф Классик": в 2025 году студент Гнесинки стал серебряным призером фестиваля. Кроме того, жюри также отметили специальным призом виолончелистку Татьяну Борисову.

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