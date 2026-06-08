Какие принципы передают по наследству в семьях специалистов соцзащиты Москвы

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Любовь к людям объединяет самых разных специалистов городской системы соцзащиты. Нередко это чувство прививают с детства – в службе работают настоящие трудовые династии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для таких семей День социального работника, отмечаемый в России 8 июня, становится не просто профессиональным праздником, а событием, имеющим и семейное значение.

Одна из самых крупных династий в московской системе соцзащиты посвятила себя помощи людям, которые посещают центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра". Общий трудовой стаж семьи – 100 лет. Начало этой традиции положила Варвара Филатова.

Центр работает с 1958 года. Тогда это был санаторий для детей с кардиоревматологическими заболеваниями, включая пороки сердца. После окончания медучилища бабушка устроилась туда медсестрой – ухаживала за детьми, сопровождала их на оздоровительные процедуры, а если ребенок не мог ходить, его на руках выносили на веранду, чтобы он подышал свежим воздухом. Забота о детях стала для Филатовой делом всей жизни.

В 2018 году на базе бывшего детского санатория открылся обновленный центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра". Большинство сотрудников, включая Филатову, прошли переквалификацию и остались в коллективе вплоть до выхода на пенсию.

Сын Филатовой, Александр Сигалов, работал в санатории техническим специалистом котельной. Там он встретил свою будущую жену Светлану, которая трудилась кастеляншей. У пары родилась дочь, которую тоже назвали Светланой. Она продолжила семейную традицию: уже более 4 лет работает в учреждении и в настоящее время руководит младшим медицинским персоналом.

Внучка Филатовой призналась, что бабушке было нелегко расставаться с людьми, о которых она заботилась, вплоть до выхода на пенсию. Она по-прежнему живет в ведомственном поселке центра и ежедневно обходит знакомую территорию.

Женщина всегда прививала родным любовь к людям и милосердие, делилась опытом и знаниями. Например, если замечала внучку хмурой по утрам, напоминала, что плохое настроение нужно оставлять дома, а окружающим нести только добро. Таким образом, улыбка стала неизменным спутником семьи на работе.

"Мы с мамой тоже привязываемся к тем, кому помогаем. Во время выходных скучаем по ним, обсуждаем, что еще можем для них сделать. Кроме того, мы учимся у них. Нередко в центр приезжают семьи — вместе муж и жена, мамы с детьми. Они так трогательно заботятся друг о друге! Мы равняемся на них, стараемся, чтобы и в нашей семье узы были такими же крепкими, царило взаимопонимание", – добавила Светлана.

Другой яркий пример – история Татьяны Романовой, отдавшей системе социальной защиты 38 лет жизни. В настоящее время она возглавляет сектор по принятию решений Территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 2. Она руководит кураторами приемных семей, занимается установлением опеки над несовершеннолетними и недееспособными, привлекает специалистов для налаживания отношений между близкими, чтобы сохранить семьи.

По ее словам, самое сложное в работе – не навредить и сделать все возможное для сохранения семей. Самое радостное – находить решения даже в безвыходных ситуациях.

"Недавно в отдел обратилась мама двух детей, лишенная родительских прав. Она наладила свою жизнь и попросила восстановить ее в правах. Но дети, конечно, еще были очень обижены на маму и помнили не самые лучшие времена, которые им пришлось с ней пережить. При нашем содействии мама наладила отношения с детьми, и сейчас они снова вместе. А мы помогаем и поддерживаем их. Приятно осознавать, что мой вклад делает мир чуть лучше", – поделилась Романова.

Пример матери вдохновил сына Романовой Артема. Он учится в магистратуре на юридическом факультете, а с 2025 года работает в том же отделе, что и мама, но уже по своему профилю – защищает в суде права детей и взрослых, нуждающихся в заботе.

Романова уверена, что сын нашел свое призвание. По ее мнению, для сотрудника органов опеки критически важны такт, терпение, любовь к людям и к своей работе. Иногда сын советуется с матерью, например, когда в делах о разводе родителей решается вопрос о месте жительства детей.

"В таких вопросах недопустима эмоциональность – следует отдавать приоритет интересам ребенка. Артем консультируется и с другими специалистами. Это правильно. Если есть сомнения, то решение должно быть коллегиальным", – добавила она.

Данила Фаткин тоже вырос с пониманием важности помощи нуждающимся – этому его научили бабушка и мама. Он пошел по стопам своей бабушки Ольги Фаткиной и стал социальным работником. Такие специалисты помогают одиноким людям, которые из-за возраста, тяжелой травмы или болезни не могут сами себя обслуживать.

Фаткина трудится уже 23 года и не планирует уходить на пенсию – не может оставить тех, о ком заботится. В ее обязанности входит оформление доставки продуктов, приготовление еды, сопровождение на прогулках и в больницу, уборка и стирка. В детстве внук помогал бабушке, а повзрослев, решил продолжить ее дело.

"Труднее всего найти общий язык с каждым человеком. Нужно всегда сохранять спокойствие, слышать собеседника, уметь объяснить, чем я могу быть полезен. Зато так приятно, когда тебя благодарят за оказанную услугу", – рассказал Фаткин.

Еще одна история преемственности – профессиональный путь Елены Волковой и ее дочери Анастасии Ткачевской. Волкова трудится соцработником уже 18 лет, а Ткачевская – 6. По ее словам, доброта и чуткость – главные качества для такого специалиста и они с мамой следуют этому правилу.

Пример матери помог ей быстро освоиться в профессии и научиться выстраивать доверительные отношения с подопечными. В основном они помогают пожилым людям, многие из которых с годами теряют круг общения и чувствуют себя одиноко. Мать и дочь с удовольствием беседуют с ними, слушают их истории, делятся новостями.

Ткачевская подчеркнула, что они с мамой каждый день видят результат своей работы. Она добавила, что соцработники существенно влияют на благополучие москвичей не только через бытовую помощь, поддержку в восстановлении после болезней и травм, но и через сохранение активности, вкуса и интереса к жизни.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем социального работника. Он поблагодарил их за желание делать столицу добрее и лучше, а также за чуткость и отзывчивость. Мэр Москвы пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.