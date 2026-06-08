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08 июня, 09:28

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с днем социального работника. Об этом мэр написал в своем канале в МАХ.

Он отметил, что в столице была создана современная и эффективная система социальной защиты – профессионализм сочетается с заботой, а технологии служат человеку.

Например, Социальным казначейством в Москве был открыт первый в России Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Помимо этого, стартовал проект "Московское долголетие", который направлен на повышение качества жизни горожан старшего поколения.

По словам мэра, в День социального работника чествуют множество профессионалов – от помощников по уходу и специалистов органов опеки до карьерных наставников. Каждый выполняет свои задачи, но общая цель у них одна: помогать людям решать социальные проблемы и поддерживать их в сложных обстоятельствах.

Он поблагодарил их за желание делать Москву добрее и лучше, а также за чуткость и отзывчивость.

"Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в таком благородном труде", – заключил Собянин.

При этом в Москве продолжается развитие системы соцзащиты – ведется работа над тем, чтобы развивать принципы адресности и доступности при предоставлении мер соцподдержки нуждающимся москвичам, расширять доступность и повышать качество электронных соцуслуг, а также проводится комплексное развитие системы долговременного ухода для москвичей пожилого возраста, требующих особого внимания.

Мэр также объявил, что до 2 июля можно подать заявку на грант для социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс проводят с 2002 года, за это время более 3 800 проектов получили финансовую помощь, например грант 2025 года для Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий "Вспорте", занимающейся созданием цифровой платформы "Москва Помнит: истории героев СВО".

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