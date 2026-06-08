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08 июня, 12:34

Происшествия

В Забайкалье нашли останки мужчины, пропавшего почти год назад

Фото: МАХ/"Следком75"

В Забайкалье нашли останки мужчины, который пропал в прошлом году, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу краевого управления Следственного комитета.

В августе 2025 года мужчина отправился на рыбалку и не вернулся домой. Почти год спустя на берегу искусственного озера был обнаружен его автомобиль марки Niva с телом владельца внутри.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в реке Ануй в Алтайском крае утонул 12-летний мальчик. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На фоне увеличения количества трагических происшествий с несовершеннолетними на открытых водоемах ответственные ведомства призвали родителей строго следить за детьми вблизи воды. В частности, необходимо исключить ситуации, когда ребенок остается у водоема без присмотра, и не допускать игр с нырянием или захватами в воде.

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