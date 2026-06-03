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03 июня, 10:59

Общество

21 июня станет самым длинным днем в году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День летнего солнцестояния, который в 2026 году приходится на 21 июня, станет самым длинным днем в году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал лектор пермского планетария Виталий Францев.

По словам эксперта, непосредственно солнцестояние ожидается в 11:24 по московскому времени. Продолжительность светового дня на широте Перми составит 18 часов 11 минут. Кроме того, эта дата ознаменует начало астрономического лета.

Вместе с тем в июне россияне смогут увидеть треугольник звезд Вега, Денеб и Альтаир, которые являются светилами созвездий Лиры, Лебедя и Орла. Созвездия можно будет различить с наступлением сумерек в юго-восточной части небосклона.

По словам астрономов, треугольник звезд будет виден, несмотря на то что июнь является месяцем самых коротких ночей. Специалисты добавляли, что 30 июня также ожидается полнолуние.

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