ГД приняла закон о штрафах за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

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Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ – маркетплейсов, сервисов объявлений, заказа услуг, доставки еды и аренды жилья.

Документ вводит самостоятельные составы правонарушений в КоАП РФ. Они касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб.

Теперь за неисполнение обязанности обеспечить партнеру возможность размещения информации на платформе должностных лиц оштрафуют на сумму от 10 до 40 тысяч рублей, юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

При неразмещении операторами в карточках партнеров сведений о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг либо отсутствии проверки вышеуказанных сведений штраф для должностных лиц составит от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей. Аналогичное наказание грозит за блокировку карточек товаров без законных оснований.

Отдельно прописана ответственность за нарушение порядка и условий снижения цены товаров партнера за счет оператора. Штраф для должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При этом оператор обязан не менее чем за пять рабочих дней уведомить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить техническую возможность запретить такую скидку.

Вместе с тем закон прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки, включая снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товара. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей.

В то же время неисполнение оператором обязанностей по проверке сведений о лице, намеревающемся стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов (ПВЗ), а также нарушение требований к поисковой выдаче влечет штраф для должностных лиц от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей.

Ограничение доступа партнера или владельца ПВЗ к личному кабинету без законных оснований, а также неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и разрешению споров на платформе наказывается штрафом для должностных лиц от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

Штрафы вводятся и для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров. Для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 70 тысяч рублей. За повторное нарушение суммы увеличиваются: для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей. При этом самозанятые, иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся партнерами платформы, будут нести ответственность как должностные лица.

"Речь в первую очередь идет о защите прав и интересов потребителей, добросовестного бизнеса – партнеров платформ. Для этого вводятся самостоятельные составы административных правонарушений в соответствующих статьях кодекса, каждый из которых описывает конкретную обязанность оператора посреднической цифровой платформы – от неисполнения процедурных требований до незаконной блокировки партнера-продавца", – прокомментировал замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. Исключение составляет ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению информации в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и по ее проверке – она наступит с 1 января 2027 года.

Ранее в Совфеде предложили ужесточить ответственность бизнеса за введение потребителей в заблуждение, увеличив штрафы в 10 раз. Речь идет об указании недостоверной информации о свойствах товаров: например, если продукция заявлена как говяжья колбаса, а по факту она оказывается свиной.

Сенаторы указали, что россияне все чаще сталкиваются с обманом из-за того, что характеристики продукции на упаковке или документации не соответствуют ее реальному составу. Такие случаи подрывают доверие к российским производителям и ритейлу, а также несут риски для здоровья населения.

