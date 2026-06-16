Юрист Русяев: доставленный по ошибке чужой заказ нельзя присваивать себе

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Россияне не могут оставлять себе заказ, который курьер доставил по ошибке. В противном случае это может быть расценено как неосновательное обогащение. Об этом в беседе с RT предупредил юрист Илья Русяев.

"Получив посылку, которую вы не оформляли, или товар явно дороже и иного содержания, чем ваш, разумнее всего отказаться от приемки прямо у курьера и зафиксировать отказ в накладной", – отметил эксперт.

Если ошибка обнаружилась уже после получения посылки, юрист посоветовал не вскрывать упаковку, не пользоваться вещью и не пытаться ее перепродать.

По словам Русяева, законодательство не позволяет оставить себе ошибочно доставленный дорогостоящий товар. В таких случаях действует глава 60 Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении. Получатель обязан вернуть имущество владельцу, а если это невозможно, то возместить его стоимость. Кроме того, при использовании вещи могут быть взысканы полученные от нее доходы.

Эксперт подчеркнул, что само по себе получение чужого товара не считается преступлением. Однако попытка скрыть его происхождение, уничтожить маркировку или присвоить имущество может повлечь ответственность по статье о краже.

При получении чужого заказа специалист рекомендует сфотографировать упаковку, накладные и этикетки, сохранить товар в первоначальном виде и сразу связаться с продавцом, маркетплейсом или службой доставки.

"Переписку и обращение сохраните как доказательство добросовестности. Возврат и его оплату организует сторона, допустившая ошибку, ваша задача лишь не препятствовать и передать товар под подтверждающий документ", – заключил Русяев.

Ранее юрист Антон Палюлин пояснил, что покупатель вправе открыть бутылку воды или другой товар в магазине до оплаты, если впоследствии намерен его купить, поскольку российское законодательство прямого запрета на это не содержит.