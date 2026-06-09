Юрист Палюлин: покупатель может вскрыть бутылку воды в магазине до оплаты

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Покупатель вправе открыть бутылку воды или другой товар в магазине до оплаты на кассе, если впоследствии намерен его оплатить. Об этом RT рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Антон Палюлин.

По словам эксперта, российское законодательство не содержит прямого запрета на вскрытие упаковки товара в торговом зале. Значения имеют только дальнейшие действия.

Палюлин пояснил, что право собственности на товар переходит к покупателю только после оплаты и выдачи кассового чека. До этого момента продукция остается собственностью магазина. При этом употребление товара до кассы не считается нарушением, если человек затем оплачивает покупку.

"Проблемы начинаются исключительно тогда, когда человек решает покинуть магазин, не заплатив, – в этом случае мы имеем дело с кражей", – подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание, что внутренние правила торговых сетей, запрещающие вскрывать упаковки до оплаты, не имеют силы закона и не могут отменять нормы законодательства.

Отдельно Палюлин прокомментировал ситуации с несовершеннолетними. Если ребенок младше 16 лет выпил сок или воду в магазине и не оплатил товар, административная ответственность ему не грозит. Однако магазин может потребовать возмещения ущерба с родителей или законных представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

Ранее россиян предупредили о штрафе за присвоение бесплатных пакетов в магазине. Юрист Виталий Сбитнев указал, что присвоение большого количества пакетов грозит покупателю штрафом или арестом до 15 суток. Административная ответственность будет грозить только в том случае, если стоимость хищения не будет превышать 2,5 тысячи рублей.