Армия Израиля завершила масштабную серию ударов по Ирану

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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля завершили масштабную серию ударов по территории Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Целью атак стали "стратегические системы обороны" Ирана. Удары по ним наносили десятки истребителей израильских ВВС.

Конфликт на Ближнем Востоке резко обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Израиль нанес авиаудары по военным объектам на территории Ирана ночью 8 июня. По данным СМИ, звуки взрывов были слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

Позже стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала нефтехимический комплекс в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана. ВВС нанесли удары по нескольким целям на данном предприятии, а в самом Иране заявили о "частичном ущербе".