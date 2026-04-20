Два пожарных поезда задействованы в ликвидации огня в морском терминале в Туапсе

Два пожарных поезда привлечены к ликвидации огня в морском терминале в Туапсе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.

В общей сложности в тушении участвуют 246 человек и 73 единицы техники, включая силы краевого ГУ МЧС России.

Массированные атаки украинских дронов по Туапсе произошли 16 и 20 апреля. В результате первой погибли 2 человека, в том числе несовершеннолетняя, еще несколько мирных жителей получили ранения.

Тогда же повреждения получили ряд объектов, включая 3 социально значимых, а также 52 частных и 8 многоквартирных дома и гражданские суда. Более того, разрушения были зафиксированы в контактном полотне железной дороги. На фоне произошедшего СК РФ возбудил дело о теракте.

Во время второго удара погиб один мирный житель, а еще один был ранен. Помимо пожара, последствия атаки включили в себя повреждения остекления в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме.