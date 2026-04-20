20 апреля, 12:50

Происшествия

В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/AP/Felix Marquez

В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки БПЛА, сообщает оперштаб Кубани в своем телеграм-канале.

Нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, зафиксировали 19 апреля в полутора милях от порта Туапсе. Отмечается, что это последствия атаки БПЛА, которая была предпринята в ночь на 16 апреля, в результате чего оказалась повреждена инфраструктура морского терминала.

По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет 10 тысяч квадратных метров. Для локализации было выставлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, а также оборудована нефтеловушка.

Чтобы ликвидировать последствия ЧП, были задействованы 6 судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики. Сбор нефтепродуктов продолжается и в реке Туапсе. К настоящему времени разлив удалось локализовать.

В результате той атаки дронов в Туапсе погибли 2 человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения.

В городском порту получили повреждения ряд объектов и гражданские суда. Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко также указывал, что повреждены были 3 социально значимых объекта, 52 частных и 8 многоквартирных домов.

Помимо этого, в результате атаки было повреждено контактное полотно железной дороги. Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с массированными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам Кубани.

происшествиярегионы

