В Туапсе объявили об отмене занятий в школах после атаки БПЛА

В Туапсе из-за атаки украинских БПЛА в понедельник, 20 апреля, отменены занятия в школах. Об этом сообщили в управлении образования администрации муниципального округа, передает ТАСС.

Детсады № 22, 24, 25 и 28 продолжают работу, но без приема детей. В остальных детских садах работают дежурные группы для детей работающих родителей.

В прокуратуре Краснодарского края, в свою очередь, подчеркнули, что правоохранители следят за соблюдением прав граждан после атаки беспилотников. Все ведомства находятся во взаимодействии для быстрого оказания помощи местным жителям. Контролирует ситуацию туапсинский межрайонный прокурор Евгений Елин.

С жалобами граждане могут обратиться на горячую линию прокуратуры Краснодарского края +7 988-168-33-48 и Южной транспортной прокуратуры +7 928-186-43-55.

При этом в результате атаки оказалась повреждена транспортная инфраструктура в морском порту Туапсе. На место выехал туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.

В результате массированной атаки дронов на Туапсе погиб один мирный житель. Еще один человек получил ранение, его госпитализировали.

Также оказались повреждены остекление в нескольких зданиях на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме.

