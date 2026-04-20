Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Туапсе

Один мирный житель погиб в результате массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере Max.

По предварительной информации, еще один человек получил ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также при атаке БПЛА произошло возгорание в морском порту Туапсе. Были повреждены остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме.

Ранее три человека пострадали при воздушной атаке на Таганрог со стороны ВСУ. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Кроме того, из-за нанесения ракетного удара по городу на территории складских помещений возник пожар.