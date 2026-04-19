Три человека пострадали из-за воздушной атаки в Таганроге

Три человека обратились за медицинской помощью в результате воздушной атаки в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере Max.

Губернатор добавил, что из-за нанесения ракетного удара по городу на территории складских помещений возник пожар. На месте ЧП работают сотрудники служб экстренного реагирования.

Ранее три частных дома в Ейске Краснодарского края пострадали из-за падения обломков БПЛА. На местах также работают оперативные и специальные службы региона.

Кроме того, сбитый дрон упал в районе морского порта Ейска. Повреждений и возгораний объектов зафиксировано не было.