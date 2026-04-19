Три частных дома в Ейске пострадали из-за падения обломков БПЛА

Окна в трех частных домах были выбиты в результате падения фрагментов сбитого украинского БПЛА в Ейске. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. На местах работают оперативные и специальные службы региона.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о падении сбитого дрона в районе морского порта Ейска. Повреждений и возгораний объектов зафиксировано не было.

Никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия также работают оперативные и специальные службы.