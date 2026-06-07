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07 июня, 10:48

Происшествия

Суд не удовлетворил иск "Роснано" к экс-замглавы компании Малышеву

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Мещанский суд Москвы не удовлетворил гражданский иск "Роснано" к бывшему заместителю главы госкорпорации Андрею Малышеву о возмещении ущерба в размере 226 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Ранее Малышев был заочно приговорен к 12 годам колонии общего режима по делу о махинациях на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Фигурантами также являлись экс-глава госкорпорации Леонид Меламед и бывший финансовый директор Святослав Понуров, однако дело в их отношении было прекращено в связи с истечением срока давности.

По информации следователей, фигуранты вступили в сговор, обеспечив победу в конкурсе фирме "Алемар" и разработав договор, который не был выполнен. В итоге были необоснованно израсходованы средства "Роснано" на сумму более 226 миллионов рублей.

После ухода из "Роснано" Малышев возглавил компанию "Группа Е4". Ему предоставили заем на 900 миллионов рублей для строительства энергоблока Пермской ГРЭС. Однако сумму израсходовали на оплату услуг субподрядчиков, которых не было в договоре займа.

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