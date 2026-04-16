16 апреля, 05:22Происшествия
Двое детей погибли при атаке украинских БПЛА на Туапсе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двое детей 5 и 14 лет погибли при атаке украинских БПЛА на жилые дома в Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.
По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Кондратьев добавил, что также в результате атаки повреждения получили пять частных и один многоквартирный жилой дом. Для жителей этих домов разворачивается пункт временного размещения.
Кроме того, многочисленные фрагменты сбитых дронов упали на территории предприятий в районе морского порта.
Ранее женщина погибла, еще 5 человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Елец Липецкой области. Четверо пострадавших были госпитализированы. Также обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах города.