Двое детей погибли при атаке украинских БПЛА на Туапсе

Двое детей 5 и 14 лет погибли при атаке украинских БПЛА на жилые дома в Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кондратьев добавил, что также в результате атаки повреждения получили пять частных и один многоквартирный жилой дом. Для жителей этих домов разворачивается пункт временного размещения.

Кроме того, многочисленные фрагменты сбитых дронов упали на территории предприятий в районе морского порта.

Ранее женщина погибла, еще 5 человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Елец Липецкой области. Четверо пострадавших были госпитализированы. Также обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах города.