15 апреля, 18:24

МО назвало предприятия в Европе, где производят БПЛА для ударов по РФ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Минобороны России обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, где производят БПЛА для ударов по территории России. Филиалы украинских компаний расположены в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.

"Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения украинских и совместных предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о компаниях "Файер пойнт" и "Хорайзон тех" в Великобритании, "Да Винчи авиа" и "Эйрлоджикс" в Германии, "Корт" в Дании, Литве, "Терминал аутономи" в Латвии, "Дестинус" в Нидерландах, ГП "Антонов", "Укрспецсистемз" в Польше, "Девиро" в Чехии. На данных предприятиях производят беспилотники FP-1, FP-2, "Стикер", "Да Винчи", "Анубис", "ХаКи" АК-1000, AQ-400 "Коса" и прочее.

Зарубежные предприятия, которые также занимаются производством комплектующих для украинских дронов, находятся в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

Как добавили в оборонном ведомстве, ряд стран Европы на фоне проблем ВСУ в конце марта решил нарастить производство и поставки БПЛА Украине для ударов по России. Москва расценивает данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте.

"Вместо укрепления безопасности европейских государств действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", – подчеркнули в Минобороны.

При этом воплощение сценариев терактов Украины против РФ с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям, резюмировали в оборонном ведомстве.

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее заявил, что страны НАТО участвовали в атаках на Россию, дав пролететь украинским БПЛА. По его словам, пространства для ударных украинских дронов предоставляли Финляндия и страны Прибалтики. Такие действия означают прямое участие в атаках на территорию и инфраструктуру России.

Вместе с тем глава МИД Финляндии Элина Валтонен рассказала, что страна столкнулась с проблемами из-за украинских беспилотников в своем небе. Она добавила, что после обнаружения БПЛА в Прибалтике днями ранее их появление в Финляндии было лишь вопросом времени.

