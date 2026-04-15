Силы ПВО ликвидировали 85 БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 85 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее удар ВСУ привел к отключению электроэнергии в Запорожской области. По данным главы региона Евгения Балицкого, атака пришлась по объекту энергетической инфраструктуры в южной части области.

Оперативные службы работали на месте ЧП. Балицкий говорил, что были задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак.