Песков заявил о совершенствовании мер по защите российских НПЗ

Россия совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от вражеских атак. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное – сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность", – рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что обезопасить НПЗ от таких рисков можно лишь достигнув целей СВО.

Ранее дежурные силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских БПЛА на подлете к НПЗ в Уфе. Обломки одного из дронов рухнули в промзоне. В результате ЧП никто не пострадал. Также еще один БПЛА попал в жилой дом.

