14 марта, 08:48

Происшествия

Пожар произошел на Афипском НПЗ на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани из-за падения фрагментов беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, воспламенились технические установки. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы. В результате случившегося никто не пострадал.

Однако три человека получили травмы при атаке БПЛА в порту "Кавказ" Темрюкского района Краснодарского края. Их доставили в больницу, где пострадавшим окажут всю необходимую медпомощь.

Оперштаб уточнил, что в результате падения фрагментов БПЛА было повреждено техническое судно. Кроме того, на причальном комплексе возник пожар, который оперативно потушили.

Южная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале заявила, что взяла на контроль соблюдение прав и оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА в порту "Кавказ".

В ночь на 14 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 87 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны России, 16 БПЛА были нейтрализованы над Краснодарским краем, 8 дронов – над Крымом, а также 7 аппаратов – над Брянской областью.

Помимо этого, 6 беспилотников удалось перехватить над Белгородской областью, 5 – над Ростовской областью, 3 – над Самарской областью, а также 2 – над Курской областью. Кроме того, по 1 БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями. Еще 31 дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря, а также 6 – над акваторией Черного моря.

происшествиярегионы

