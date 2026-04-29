29 апреля, 19:02

Общество

Воронежские врачи удалили у подростка опухоль размером с младенца

Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области"

Врачи в Воронеже удалили из брюшной полости 15-летней девушки опухоль размером с новорожденного, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Пациентка обратилась в ОДКБ № 2 Воронежа с жалобой на тянущую боль, а также постепенное увеличение живота. После обследования оказалось, что в брюшной полости возникла опухоль.

В ведомстве отметили, что новообразование по размерам соответствовало объему живота при доношенной беременности, при этом ситуация требовала незамедлительного вмешательства хирургов-гинекологов.

Пациентку направили в перинатальный центр ВОКБ № 1. Врачи приняли решение об экстренной операции. В результате медики удалили доброкачественную параовариальную кисту через лапароскопический доступ – небольшой прокол в передней брюшной стенке. Данный метод позволяет избежать больших разрезов, при этом снижает риск осложнений и ускоряет процесс восстановления.

Подобные кисты встречаются достаточно редко и составляют от 5 до 20% среди всех образований придатков матки. Несмотря на это, врачи смогли сохранить репродуктивное здоровье подростка. После операции состояние девушки улучшилось, а через 4 дня ее выписали.

Ранее московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза. 62-летний мужчина обратился во флебологическую службу больницы Ерамишанцева с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги.

Мужчине "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а также удалили мелкие измененные вены. Вмешательство проводили амбулаторно под местной анестезией через маленькие проколы.

