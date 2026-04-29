Московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Отмечается, что 62-летний мужчина обратился во флебологическую службу больницы Ерамишанцева с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги. Он рассказал, что пытался решить проблему самостоятельно с помощью компрессионного трикотажа, флеботропных препаратов и мазей. Однако заболевание прогрессировало, что и побудило его обратиться к специалисту.

После консультации и обследования сердечно-сосудистый хирург Борис Данелян предложил пациенту операцию. Мужчине "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а также удалили мелкие измененные вены.

Вмешательство проводили амбулаторно под местной анестезией через маленькие проколы. Такой подход позволяет эффективно устранить причину заболевания без госпитализации и длительной реабилитации, пояснил руководитель флебологического центра Овсеп Манджикян.

Через полгода на контрольном осмотре пациент рассказал, что боли исчезли, отеки прошли, а признаки варикоза больше не беспокоили. Врач рекомендовал ему больше двигаться, использовать при нагрузках компрессионный трикотаж и регулярно проходить профосмотры в поликлинике.

Ранее в столичной больнице медики спасли пациента с синдромом Гийена – Барре, поражающим периферическую нервную систему. Мужчина пожаловался на онемение, нарушение рефлексов в тазобедренной области и изменение походки. Его самочувствие улучшилось после проведения курса плазмафереза, комплекса лечебных мероприятий по реабилитации и массажа.