Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

29 апреля, 12:20

Город

Московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза

Фото: 123RF.com/puvasit

Московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Отмечается, что 62-летний мужчина обратился во флебологическую службу больницы Ерамишанцева с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги. Он рассказал, что пытался решить проблему самостоятельно с помощью компрессионного трикотажа, флеботропных препаратов и мазей. Однако заболевание прогрессировало, что и побудило его обратиться к специалисту.

После консультации и обследования сердечно-сосудистый хирург Борис Данелян предложил пациенту операцию. Мужчине "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а также удалили мелкие измененные вены.

Вмешательство проводили амбулаторно под местной анестезией через маленькие проколы. Такой подход позволяет эффективно устранить причину заболевания без госпитализации и длительной реабилитации, пояснил руководитель флебологического центра Овсеп Манджикян.

Через полгода на контрольном осмотре пациент рассказал, что боли исчезли, отеки прошли, а признаки варикоза больше не беспокоили. Врач рекомендовал ему больше двигаться, использовать при нагрузках компрессионный трикотаж и регулярно проходить профосмотры в поликлинике.

Ранее в столичной больнице медики спасли пациента с синдромом Гийена – Барре, поражающим периферическую нервную систему. Мужчина пожаловался на онемение, нарушение рефлексов в тазобедренной области и изменение походки. Его самочувствие улучшилось после проведения курса плазмафереза, комплекса лечебных мероприятий по реабилитации и массажа.

Читайте также


медицинагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика