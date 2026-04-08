Московские врачи удалили из желудка женщины крупные фитобезоары

Врачи ГКБ № 15 им. О. М. Филатова удалили из желудка 53-летней пациентки крупные фитобезоары (инородные тела, которые формируются из грубых растительных волокон. – Прим. ред.) размером с яблоко. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

В ходе операции врачи фрагментировали и затем извлекли из просвета двенадцатиперстной кишки один из безоаров при помощи петли и щипцов.

Часть фрагментов мигрировала в тонкую кишку. В результате у пациентки развилась острая тонкокишечная непроходимость из-за закупорки прохода. Хирурги произвели надрез кишки и удалили остатки инородных тел, рассказал заведующий хирургическим отделением Константин Ржебаев.



Послеоперационный период прошел без осложнений. В настоящее время женщина выписана и наблюдается в амбулаторных условиях.

Ранее врачи детской больницы Сперанского обнаружили у школьника в мочевом пузыре кусок пластилина размером с киви. 13-летний пациент жаловался на боль при мочеиспускании. Специалисты обследовали мальчика, после чего провели ему цистотомию.