12 февраля, 11:49

Общество

Московские врачи спасли 16-летнюю девочку после укуса ядовитой змеи

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи токсикологического отделения детской городской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова спасли 16-летнюю девочку после укуса голубой куфии (вид ядовитых змей. – Прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Оказалось, что подросток увлекается разведением змей. Дома у ребенка был террариум, где жили сразу несколько видов рептилий. В результате в процессе чистки вольера голубая куфия уползла и укусила девочку в колено. После случившегося пострадавшая вызвала скорую помощь.

В больницу подросток приехал с отеком колена, который переходил на бедро и голень. Также фиксировались тахикардия и сильная боль. Завотделением Дмитрий Долгинов отметил, что яд гадюки, к семейству которой относится голубая куфия, опасен геморрагическим, гемотоксическим, вазотоксическим и цитотоксическим воздействием на весь организм человека.

По словам врача, яд, разрушая стенки сосудов после попадания в кровеносную и лимфатическую системы, может привести к внутрисосудистому гемолизу, который, в свою очередь, способствует развитию острой почечной недостаточности.

Однако медики оперативно назначили глюкокортикоиды, антигистаминные препараты и инфузионную терапию. В настоящее время девочка выписана из больницы, а рептилий она отдала в зоопарк.

"Родители, внимательно наблюдайте за хобби своих детей!" – заключили в медучреждении.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели уникальную операцию на мочевом пузыре трехдневного младенца. У новорожденного была диагностирована экстрофия мочевого пузыря – порок, который может привести к необратимым последствиям.

Операция прошла успешно. Как отметил заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников, она стала первым и главным шагом к тому, чтобы дать пациенту шанс на нормальную жизнь в будущем.

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

