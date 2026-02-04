Подмосковные врачи спасли ребенку ногу, которая попала в снегоуборочную машину

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи подмосковной больницы спасли 10-летнему мальчику ногу, которая попала в жернова снегоуборочной машины. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

Ребенок получил травму во время уборки снега в частном секторе. Его родители сразу же обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали мальчику множественные рвано-ушибленные раны левой стопы и голени, открытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости со смещением.

Как рассказал заведующий отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин, хирурги обработали раны и обследовали их, чтобы определить степень поражения, проверить на наличие инородных тел, поврежденных тканей, сосудов и нервов. Кроме этого, врачи провели процедуру по сопоставлению костных отломков после перелома.

Сейчас мальчик чувствует себя удовлетворительно. Его уже выписали из стационара, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Однако через время ему снова проведут операцию, чтоб удалить металлические конструкции.

Ранее московские врачи спасли случайно выпавшего с четвертого этажа мужчину. Пострадавший поступил в медучреждение с переломами позвонков, открытыми переломами ребра и костей левого предплечья, закрытыми переломами таза, левой бедренной кости с повреждением бедренной артерии и другими травмами.

Как рассказали в больнице, состояние пациента было отягощено множественными диагнозами. Несмотря на это, медики смогли спасти ногу мужчины от ампутации, а также устранить последствия переломов и травм.