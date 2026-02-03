Московские врачи спасли выпавшего с четвертого этажа мужчину

Фото: gkbe.ru

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли выпавшего с четвертого этажа мужчину. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Отмечается, что 28-летний мужчина выпал из окна своей квартиры случайно. Скорую помощь вызвали прохожие.

Пострадавший поступил в медучреждение с переломами позвонков, открытыми переломами ребра и костей левого предплечья, закрытыми переломами таза, левой бедренной кости с повреждением бедренной артерии, а также с другими травмами. Его предстояло прооперировать врачам разных профилей.

"Состояние было отягощено множественными диагнозами: полиорганной недостаточностью, рабдомиолизом, тромбоцитопенией, сердечной недостаточностью, жировой эмболией в нижнедолевой артерии правого легкого", – рассказали в больнице.

В результате медики смогли спасти ногу мужчины от ампутации, а также устранить последствия переломов и травм. Пациенту помогли в реабилитации и в скором времени выпишут.

