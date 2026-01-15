Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 кг

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера удалили у 50-летнего пациента опухоль весом свыше 60 килограммов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Животик у меня стал расти в 33 года, до 50 лет он мне не мешал, я с ним тихонько бегал, сила была, в работе не мешал. После 50 лет стало тяжело. После обследования обнаружилась большая опухоль", – приводит ведомство слова пациента.

Из-за своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв почти всю брюшную полость, уточнили в пресс-службе.

За 30-летнюю практику работы онкологи медучреждения впервые столкнулись с подобным случаем. Операция, которую проводила бригада из восьми профильных специалистов, длилась почти восемь часов.

В публикации отмечается, что липосаркома – опухоль, происходящая из жировой ткани. Она отличается коварным характером – сначала растет медленно и бессимптомно, а пациенты начинают бить тревогу, лишь когда новообразование становится явно заметным.

