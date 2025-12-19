Форма поиска по сайту

19 декабря, 12:41

Общество

Врачи в Москве извлекли часть прибора стоматолога, попавшую в бронхи пациентки

Фото: depositphotos/wedmov

Врачи Центра экстренной медицинской помощи при городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова извлекли часть прибора стоматолога, попавшую в бронхи пациентки. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщина была доставлена в больницу 12 декабря. Она рассказала, что во время лечения у стоматолога надломилась часть ортопедической отвертки. В результате этот осколок попал в область ее дыхательных путей.

Пациентке сделали компьютерную томографию гортаноглотки и легких, в рамках которой было выявлено инородное тело в левом бронхе. Женщине сделали экстренную бронхоскопию, во время которой часть ортопедической отвертки была извлечена.

После операции пациентка была повторно осмотрена врачом-оториноларингологом, а затем выписана домой под наблюдение хирурга и ЛОР-врача районной поликлиники. Помимо этого, ей озвучили рекомендации по дальнейшему лечению, включая необходимость щадящего пищевого режима с исключением горячей, грубой, острой и кислой пищи.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка 13-летней девочки проглоченную стоматологическую скобку. Школьницу доставили в больницу на скорой помощи, сделали рентген и перевели в хирургическое отделение.

Эндоскописты провели гастроскопию и извлекли скобку петлей, отметив, что предмет был острый, но процедура заняла около 10 минут и не причинила вреда пациентке. Девочку выписали на следующий день.

