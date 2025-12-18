Подмосковные врачи обнаружили у пациента с насморком опасную опухоль

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Ступинской больницы спасли 68-летнего пациента с опухолью костной ткани. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, передает "Радио 1".

По данным ведомства, мужчина обратился к врачам из-за хронической заложенности носа. Во время компьютерной томографии придаточных пазух носа, которую проводили в рамках подготовки к операции по лечению риносинусита, врачи выявили остеотому – 20-миллиметровую доброкачественную опухоль костной ткани.

Новообразование располагалось в верхнем носовом ходе у основания черепа.

"Оставлять остеотому было нельзя – она могла прорасти в полость черепа и стать опасной для жизни", – пояснил заведующий отоларингологическим отделением Ступинской больницы Сергей Шарков.

При этом удаление требовало особой аккуратности. Неправильные действия могли вызвать ликворею – "утечку" спинномозговой жидкости.

Для доступа к опухоли врачи сначала вскрыли и очистили воспаленные пазухи носа от гноя и слизи, а после успешно удалили новообразование. Операция прошла без осложнений, пациента уже выписали домой.

Ранее московские врачи спасли женщину с опухолью яичника весом более 30 килограммов. Пациентка около 15 лет не посещала гинеколога и жаловалась на боли в животе, одышку, чувство распирания и слабость. Окружность живота женщины достигала 155 сантиметров из-за новообразования, занимавшего почти всю брюшную полость.

Во время операции медики удалили опухоль вместе с маткой и придатками, провели резекцию сальника и биопсию брюшины. Гистологическое исследование показало, что у женщины была пограничная муцинозно-кистозная опухоль. Операция прошла успешно.