Daily Mail: новозеландка поборола терминальную стадию рака мозга

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/journey_through_cancer

Жительница Новой Зеландии Пейдж Суистед смогла победить астроцитому четвертой стадии – агрессивную форму рака мозга, которую врачи обычно считают неизлечимой. Специалисты назвали это уникальным случаем в медицине. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

Проблемы начались в апреле 2024 года, когда у 27-летней жительницы внезапно начали неметь пальцы правой руки. Онемение быстро распространилось на всю правую сторону тела, и Пейдж срочно госпитализировали. Сначала медики предполагали инсульт, однако обследование выявило опухоль размером с мяч для гольфа. Именно это давило на нервные центры пациентки.

Операцию специалисты признали опасной, так как вмешательство могло лишить Пейдж возможности ходить. Поэтому врачи назначили курс лучевой терапии и химиотерапии. Девушка готовилась к худшему и не рассчитывала на выздоровление.

Спустя год после начала лечения контрольный снимок показал, что опухоль исчезла. Чтобы официально подтвердить излечение, врачам еще предстоит провести операцию и убедиться, что в мозге не осталось раковых клеток. Пейдж признается, что сама едва верит в произошедшее.

"У них еще не было таких пациентов. А я просто живу каждый день и хочу помогать другим людям", – сообщила девушка.

Теперь Пейдж планирует заниматься просвещением и рассказывать другим о своей болезни, чтобы больше людей знали об астроцитоме и возможностях ее лечения.

Ранее в Институте имени Склифосовского врачи спасли 36-летнюю женщину, у которой в печени обнаружили зубные элементы. Пациентка поступила с сильными болями в животе, и во время эндоскопического исследования специалисты нашли в протоках печени множество мелких образований. Самое крупное из них было размером 2 на 1,5 сантиметра.

При исследовании врачи определили, что образования – элементы и клетки зуба. У взрослых людей такая локализация в печени встречается крайне редко. В мире описано всего 14 таких случаев тератомы.