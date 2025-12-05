Форма поиска по сайту

05 декабря, 09:54

Город

Световые тоннели установили в Москве в преддверии Нового года

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) установили более 10 световых тоннелей в Москве в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно украсили столицу <...> – по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток", – цитирует его телеграм-канал КГХ.

Один из самых популярных среди горожан тоннелей находится на Тверском бульваре. Его 100-метровую конструкцию сделали мультимедийной еще в прошлом году, напомнил заммэра. Благодаря этому на поверхности с помощью технологии транслируют различные фигуры.

На Никитском бульваре была установлена инсталляция "Хрустальный тоннель". Вместо прежних розовых светодиодов там появились тепло-белые, а также горизонтальные элементы в виде сосулек.

Еще один световой тоннель длиной 50 метров можно найти на Гоголевском бульваре, продолжил Бирюков. В свою очередь, на Триумфальной площади специалисты разместили 38-метровый тоннель с прямоугольными рамами и холодной бело-голубой подсветкой по внутреннему контуру.

На Манежной площади москвичам представлены сразу два световых тоннеля, объединенные темой искусства. Один украшен фигурами инструментов и скрипичным ключом, второй – арками и узорами.

Помимо этого, конструкции можно увидеть в музее-заповеднике "Царицыно", Петровском парке, на Поклонной горе, площадях Сокольнической и Мясницкие Ворота, а также около здания Минобороны на Фрунзенской набережной.

В ведомстве напомнили, что для украшения города используется современное оборудование, отличающееся высокой энергоэффективностью. Такие светильники потребляют значительно меньше электроэнергии, безопасны в эксплуатации и способны работать в любых погодных условиях.

Кроме того, за последние годы в Москве накопился достаточный запас декоративных элементов для полноценного украшения города. Все световые конструкции многофункциональны и могут менять свой вид, что позволяет использовать их многократно.

Еще одни праздничные инсталляции были установлены на четырех станциях столичного метрополитена. В частности, на "Трубной" вдоль арочных конструкций развесили более 400 украшений, включая игрушки и световые шары.

Станцию "Краснопресненская" оформили светящимися элементами и эмблемой Московского транспорта, а на "Маяковской" создали фотозону "Резиденция Деда Мороза" с камином и елками.

