Спрос на лопаты и щетки в России упал из-за бесснежной зимы

Спрос на лопаты и щетки снизился в России из-за недостатка или даже полного отсутствия снега в ряде регионов страны. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Уточняется, что спрос на зимние товары в целом упал на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена на снегоуборочный инвентарь снизилась на 10%, достигнув 1 530 рублей.

Спрос на противогололедные реагенты уменьшился на 28%, а их средняя цена выросла на 14%, до 1 108 рублей за упаковку. В это же время цена на снегоуборщики упала на 5%, до 9 970 рублей, а количество покупок снизилось на 1%.

Рост спроса зафиксирован лишь на скреперы для уборки снега – на 4% в сравнении с прошлым годом.

Ранее синоптики рассказывали, что первая метель календарной зимы накроет столичный регион в пятницу, 12 декабря. Она образуется за счет сильного ветра, скорость которого составит 6–11 метров в секунду.

При этом порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов, но к ночи она снизится до минус 1 градуса.

