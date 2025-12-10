Биолог Воробьев: внезапное похолодание без снежного покрова навредит растениям

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Основной риск теплой и бесснежной погоды в начале зимы – внезапное и сильное похолодание без снежного покрова. Об этом Москве 24 рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

"Если морозы в минус 10–15 градусов ударят по голой земле, это приведет к ее быстрому и глубокому промерзанию. Наиболее уязвимыми окажутся растения с поверхностной корневой системой (рододендроны, гортензии), луковичные и клубнелуковичные цветы (тюльпаны, лилии), а также молодые саженцы, высаженные этой осенью", – объяснил специалист.

По его словам, корни растений и их почки могут получить серьезные повреждения. Поэтому он отметил важность отслеживания прогноза погоды.

"При угрозе заморозков необходимо оперативно утеплить прикорневые зоны, используя мульчу (торф, компост), лапник или нетканый укрывной материал. Выпадение снега до морозов станет лучшей естественной защитой, создав надежную теплоизолирующую подушку", – отметил Воробьев.

В то же время он назвал существенной практическую пользу от текущего погодного периода. Например, дачники еще могут посадить саженцы с закрытой корневой системой, поскольку земля пока позволяет сделать посадочные ямы, а растения в состоянии покоя хорошо перенесут пересадку.

Кроме того, продолжил биолог, можно провести подзимний посев моркови, петрушки, укропа и кинзы. Их семена содержат эфирные масла, замедляющие прорастание. Весной растения дадут ранние и сильные всходы. Также можно посадить лук-выборок для получения ранней пучковой зелени.

"Кроме того, можно и нужно собрать всю опавшую листву – это бесплатный и ценный ресурс для мульчирования грядок, утепления растений или закладки в компостную кучу. Также сейчас можно жечь костры, избавляясь таким образом от ненужных веток", – сказал агроном.

При этом теплую погоду в начале зимы Воробьев назвал не аномалией, а ценным подарком. Это позволяет завершить важные подготовительные работы, которые не удалось сделать осенью из-за дождей или заморозков.

"С биологической точки зрения большинство растений сейчас находятся в состоянии глубокого покоя, который определяется не температурой воздуха, а длиной светового дня. Этот внутренний "солнечный будильник" за миллионы лет эволюции настроился на определенный фотопериод", – уточнил он.

Эксперт напомнил, что растения начинают пробуждаться, когда световой день устойчиво превышает 13–14 часов. Поэтому даже аномальное тепло не может заставить их расти раньше срока.

"Исключение составляют лишь единичные цветочные почки, преимущественно у косточковых культур, которые могут сбиться с ритма и распуститься. Поскольку это локальные и редкие случаи, они не оказывают заметного влияния на общий урожай будущего сезона", – заключил Воробьев.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что если снег в Московском регионе не выпадет, а температура резко опустится ниже 0 градусов, то животные, укрывшиеся в земле, могут начать мерзнуть. В то же время установившийся температурный режим не создает условий для выхода их из спячки.