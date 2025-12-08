Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 19:57

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Кунафин: укрывшиеся в земле животные могут начать мерзнуть без снега в Москве

Эксперт рассказал о влиянии погоды в Московском регионе на флору и фауну

Фото: 123RF.com/frankfichtmueller

Животные, которые уже укрылись в земле, могут начать мерзнуть, если снег в столичном регионе не выпадет, а температура резко опустится ниже нуля. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

При этом он отметил, что температурный режим в Москве и области – более теплый, чем в предыдущие сезоны – не создает условий для выхода животных из спячки.

"В Московском регионе в спячку уже впали, например, ежи и барсуки. Сейчас звери не проснутся, потому что температура держится около нуля градусов. Однако, помимо этого показателя, на их жизнедеятельность влияет длина светового дня, которая сокращается, поэтому сейчас все идет по плану", – сказал он.

Что касается перелетных птиц, на их отлет влияет в том числе и деятельность человека, добавил Кунафин. Например, некоторые птицы остаются из-за того, что люди подкармливают их на незамерзающих водоемах.

По словам эксперта, для растений же определяющим фактором является длина светового дня, так как они фотосинтезируют. Поэтому, несмотря на температуру около нуля, почки не набухают. В целом, отметил Кунафин, сейчас природные процессы в Московском регионе протекают стандартно.

Он добавил, что беспозвоночные, в частности насекомые, сейчас тоже не начнут просыпаться. Для того чтобы они проявили активность, среднесуточная температура должна быть выше 5 градусов. На данный момент она не доходит до этого значения и составляет около 0–1 градуса, что является условием для продолжения спячки.

Ранее сообщалось, что в ноябре из-за аномально теплой погоды в Москве зацвели некоторые растения, включая краснокнижную пупавку красильную. Растение желтого цвета, похожее на ромашку, обычно цветет в июле и августе.

Помимо пупавки, специалисты зафиксировали цветение лютика едкого, василька шероховатого и короставника полевого. Их заметили во время обследования долины реки Москвы у села Спас в районе Митино.

Дождь и оттепель ожидаются в Москве 11 и 12 декабря

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика