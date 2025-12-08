Эксперт Кунафин: укрывшиеся в земле животные могут начать мерзнуть без снега в Москве

Фото: 123RF.com/frankfichtmueller

Животные, которые уже укрылись в земле, могут начать мерзнуть, если снег в столичном регионе не выпадет, а температура резко опустится ниже нуля. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

При этом он отметил, что температурный режим в Москве и области – более теплый, чем в предыдущие сезоны – не создает условий для выхода животных из спячки.

"В Московском регионе в спячку уже впали, например, ежи и барсуки. Сейчас звери не проснутся, потому что температура держится около нуля градусов. Однако, помимо этого показателя, на их жизнедеятельность влияет длина светового дня, которая сокращается, поэтому сейчас все идет по плану", – сказал он.

Что касается перелетных птиц, на их отлет влияет в том числе и деятельность человека, добавил Кунафин. Например, некоторые птицы остаются из-за того, что люди подкармливают их на незамерзающих водоемах.

По словам эксперта, для растений же определяющим фактором является длина светового дня, так как они фотосинтезируют. Поэтому, несмотря на температуру около нуля, почки не набухают. В целом, отметил Кунафин, сейчас природные процессы в Московском регионе протекают стандартно.

Он добавил, что беспозвоночные, в частности насекомые, сейчас тоже не начнут просыпаться. Для того чтобы они проявили активность, среднесуточная температура должна быть выше 5 градусов. На данный момент она не доходит до этого значения и составляет около 0–1 градуса, что является условием для продолжения спячки.

Ранее сообщалось, что в ноябре из-за аномально теплой погоды в Москве зацвели некоторые растения, включая краснокнижную пупавку красильную. Растение желтого цвета, похожее на ромашку, обычно цветет в июле и августе.

Помимо пупавки, специалисты зафиксировали цветение лютика едкого, василька шероховатого и короставника полевого. Их заметили во время обследования долины реки Москвы у села Спас в районе Митино.

