Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Pia Bayer

Некоторые растения зацвели в Москве из-за теплой погоды, однако это не нанесет им вреда, заявил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"В этом году осеннее тепло сохраняется дольше обычного, поэтому не все растения завершили свой жизненный цикл и до наступления морозов еще есть возможность полюбоваться их цветением. Биологи департамента природопользования зафиксировали на зеленых территориях цветение пупавки красильной", – рассказал эксперт.

По его словам, пупавка красильная внешне похожа на ромашку желтого цвета. Этот вид занесен в Красную книгу Москвы. Цветет растение, как правило, в июле и августе.

Помимо пупавки, специалисты зафиксировали цветение лютика едкого, василька шероховатого и короставника полевого. Их заметили во время обследования долины реки Москвы у села Спас в районе Митино.

Кунафин уточнил, что биологи встречали и другие цветущие растения. Среди них – тысячелистник, мягковолосник топяной, клевер луговой мелколепестник, трехреберник, недотрога железистая.

"В целом некоторым видам растений свойственно повторное цветение осенью, так устроена их биология. Опасаться того, что это может нанести вред растению, не стоит", – пояснил он.

Ранее Кунафин уточнял, что аномально теплая осень не оказывает существенного влияния на спячку млекопитающих, рептилий и насекомых. Некоторые из них уже впали в спячку, другие – постепенно переходят в это состояние. При этом процесс миграции для перелетных птиц является продолжительным, но пока не выходит за пределы нормы.