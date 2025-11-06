Эксперт Кунафин: аномально теплая осень не повлияла на животных Московского региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Флора и фауна Московского региона адаптировались к климатическим колебаниям, включая затяжную теплую осень или раннюю весну. Поэтому никаких аномальных явлений в природе на сегодняшний день не наблюдается, рассказал Москве 24 начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

Ранее синоптики предупредили о том, что москвичей ждет аномально теплая погода в предстоящие выходные, 8–9 ноября. По данным ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, температура будет превышать норму примерно на 5 градусов.

По словам Кунафина, на спячку животных – ежей, змей, насекомых, а также клещей – аномально теплая осень не оказывает существенного влияния.

"Рептилии уже впали в спячку до весны, млекопитающие также постепенно переходят в состояние зимней спячки, и этот процесс не является одномоментным", – уточнил он.

Что касается перелетных птиц, то процесс миграции является продолжительным и для основной массы видов длится с конца сентября по ноябрь.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Невозможно назвать конкретный день, когда последняя перелетная птица покинет столичный регион, поскольку у каждого вида свои сроки миграции, и пока эти процессы не выходят за пределы нормы.

При этом он подчеркнул, что часть птиц, включая уток крякв, адаптировалась к зимовке в Москве, в том числе из-за деятельности человека – в частности, бесконтрольного кормления на водоемах.

"Хотя большинство крякв мигрирует, определенная часть популяции остается зимовать, привыкнув к регулярному кормлению. С биологической точки зрения это негативное явление, поскольку птицы оказываются в зависимости от человека и могут погибнуть, если их перестанут кормить в зимний период, когда добыча естественного корма затруднена", – подчеркнул эксперт.

Кунафин посоветовал жителям и гостям столицы соблюдать определенные правила: при встрече с дикими животными, не представляющими непосредственной опасности, лучше обойти их стороной, так как они находятся в процессе поиска убежищ для зимовки. Если же животное имеет видимые травмы или признаки инфекции, следует обратиться на горячую линию правительства Москвы по номеру +7 (495) 777⁠-77⁠-77, заключил эксперт.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что из-за аномально теплой осени часть грачей задержалась в Москве. Он пояснил, что, как только дневная температура в столице опустится до минус 5 градусов, а ночная – до минус 10, грачи улетят в теплые края.