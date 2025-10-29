Биолог Глазков: грачи улетят из Москвы с первыми заморозками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сезон миграции перелетных птиц продолжается в столице. Как только дневная температура опустится до минус 5 градусов, а ночная – до минус 10, в теплые края улетят грачи. Об этом Агентству "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Из-за аномально теплой осени часть грачей, которая уже должна улететь, задержалась в городе. Некоторые из них останутся зимовать, но другая часть улетит с приходом холодов.

"Как только почва замерзнет, земля замерзнет, основная еда грачей станет труднодоступной для них", – добавил Глазков.

Сейчас птицы питаются дождевыми червями, которых находят в парках и скверах. Биолог призвал горожан не подкармливать пернатых, потому что для них лучше улететь.

"Если сейчас их начать подкармливать, мы их можем искусственно подзадержать", – объяснил эксперт.

Ранее орнитолог Даниил Давыдов рассказал, что Москву уже покинули трещотки, кукушки и певчие птицы семейства славковых. В процессе миграции также находятся пеночки-веснички и пеночки-теньковки. Кроме того, частично улетели коростели.

