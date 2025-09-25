Биолог Глазков: водоплавающие птицы улетят из Москвы на зимовку через пару недель

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водоплавающие птицы улетят из столицы на зимовку через одну-две недели в зависимости от температуры. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Как уточнил эксперт, столицу уже покинули такие птицы, как ласточки и стрижи.

"Чаще всего мы видим в городах перелетных птиц – уток. Нужно здесь понимать, что в Москве огромная популяция уток, прям огромная, исчисляется тысячами, они остаются на зимовку, но часть улетает", – сказал Глазков.

По его словам, сейчас температура воздуха резко начала снижаться, и птицы это понимают. При этом из-за теплой осени они могли задержаться, хотя большинство привязаны к продолжительности светового дня.

"День начинает сокращаться, и птицы уже понимают, что пора лететь. И по крайней мере, насекомоядные птицы уже начали отлетать из Москвы", – добавил эксперт.

Ранее экологи предупредили москвичей о начале периода гона у лосей. В это время они ведут себя очень непредсказуемо и могут быть агрессивными. Пик активности приходится на середину сентября. При встрече с сохатыми граждан призвали не подходить к животным, а водителей – снижать скорость.

