20 сентября, 11:37Общество
Столичные экологи предупредили о начале периода гона у лосей
Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Периода гона у лосей начался на природных территориях столицы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Специалисты департамента объяснили, что в период гона лоси ведут себя очень непредсказуемо и могут быть агрессивными. Обычно они находятся на расстоянии от людей, но до начала октября животные ищут себе партнера. Пик их активности приходится на середину сентября. Тогда млекопитающих можно встретить в любое время суток.
В период гона самцы могут ломать рогами ветки, сгибать к земле молодые деревья и выбивать копытами ямы. Кроме того, в борьбе за внимание самок лоси вступают в схватки.
В основном, животные обитают в национальном парке "Лосиный Остров". Там проживает примерно 10–12 особей. Однако иногда лоси появляются в жилых районах, парках и скверах и даже выходят на дороги. В связи с этим граждан попросили быть внимательнее.
При встрече с сохатыми граждан призвали не подходить к животным, а водителей – снижать скорость в темное время суток и на участках дорог, где установлен знак "Дикие животные".
Если животное пострадало и ему необходима помощь, то в этом случае в департаменте посоветовали обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77.
Ранее одного из лосей, вышедших к людям в Красногорске, обнаружили недалеко от метро "Мякинино". Животное после этого доставили в естественную среду обитания.
Специалисты комитета лесного хозяйства Московской области продолжают держать ситуацию под контролем и принимают участие в поиске сохатых, которые вышли на территорию Красногорска.
