Эксперт Бурмистров: шершни и гадюки могут быть опасны в Московском регионе осенью

Шершни, гадюки и лоси могут быть весьма опасны в столичном регионе осенью. Об этом Москве 24 рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

По его словам, так как в конце августа – сентябре много бахчевых развалов и палаток с фруктами, в городе появляется большое количество ос. Они в свою очередь привлекают питающихся ими шершней.





Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Последние похожи на крупную осу. Их укус очень болезненный и чреват развитием серьезных аллергических реакций. Особенно если насекомое укусило в лицо и шею. Именно эти места они обычно и выбирают как самые нежные.

Чтобы не допустить укуса шершня, не нужно махать руками – лучше просто спокойно отойти в сторону. Но если укуса избежать не удалось, важно сразу принять антигистаминное средство, а при сильном отеке обратиться за помощью к врачу, напомнил эксперт.

"Также осенью возрастает риск встречи с гадюкой. Ночи становятся холодными, поэтому днем змеи стараются выползать на места, которые хорошо прогреваются: в том числе это могут быть прорезиненные детские и спортивные площадки", – предупредил Бурмистров.

Однако гадюки и сами всячески стараются избегать встречи с человеком и, как правило, быстро уползают, почувствовав вибрации шагов. Змеи кусают в основном, только если на них наступят, отметил эксперт.





Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы В таком случае не нужно перевязывать, перетягивать место укуса или высасывать яд – все это бесполезно. Важно сразу вызвать скорую, постараться как можно меньше двигаться, чтобы не усилить кровоток и не ускорить распространение яда, а также принять антигистаминное и пить больше жидкости.

Кроме этого, осенью увеличиваются шансы встретиться с лосем. Молодые особи очень любопытны, часто гуляют у дорог. Выходить на открытые пространства их вынуждает большое количество гнуса в лесах, а также гон, который начинается в сентябре, пояснил эксперт.

"Но в любом случае лось вряд ли начнет сам нападать на человека. Главное – не нужно его провоцировать, пугать, пытаться сфотографировать или покормить. Лучше просто постараться тихо исчезнуть из его поля зрения", – отметил специалист.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что в столичном регионе все чаще стали появляться пауки-осы. Он отметил, что по болезненности укус этого насекомого близок к укусу осы. В ужаленном месте, как правило, появляется припухлость, возможно возникновение аллергической реакции.

