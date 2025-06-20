Энтомолог Каширский: избавляться от гнезд ос и шершней на даче лучше по ночам

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Избавляться от гнезд ос и шершней на дачных участках лучше в ночное время. Об этом Москве 24 рассказал энтомолог Александр Каширский.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях эти насекомые могут напасть на человека.

"Снимать осиные гнезда лучше в темное время суток, когда все особи собираются в них на ночевку. Иначе может получиться так, что некоторые из них вернутся и обнаружат, что дома нет. В таком случае осы становятся злыми, начинают нападать, жалить", – отметил Каширский.





Александр Каширский энтомолог Гнездо можно снять, распылив перед этим на него дихлофос. Также можно воспользоваться плотным мешком, который предварительно тоже стоит обработать этим средством. После снятия гнездо нужно уничтожить, лучше всего сжечь.

С гнездами шершней стоит вести себя аналогичным образом, подчеркнул энтомолог.

"Иногда они выглядят как шар, висящий где-то под потолком, а бывает, что насекомые делают их в какой-то дырке. В таком случае распылять дихлофос стоит в отверстие, откуда шершни обычно вылетают, но делать это тоже нужно по ночам", – подметил эксперт.

Для тех, кто не хочет приближаться к гнезду, есть альтернатива – специальные дымовые шашки от насекомых. Однако они подходят, только если осы или шершни поселились в помещении, отметил эксперт.

В целом же, по словам собеседника, сосуществование насекомых и человека может быть мирным.





Александр Каширский энтомолог Чаще всего соседство насекомых с людьми абсолютно безопасно. Повод для волнения есть в том случае, если в семье растут дети, которые из любопытства могут полезть в их гнезда. Тогда их лучше убрать.

Ранее аллерголог-иммунолог Анна Усачева объяснила, как нужно действовать в случае укуса жалящего насекомого. По ее словам, в этой ситуации для снятия общей интоксикации необходимо пить как можно больше жидкости. Также эксперт порекомендовала извлечь жало, если оно осталось в ране, а также обработать место укуса обеззараживающим средством.

