Энтомолог Каширский: избавляться от гнезд ос и шершней на даче лучше по ночам

20 июня, 18:09Общество
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Избавляться от гнезд ос и шершней на дачных участках лучше в ночное время. Об этом Москве 24 рассказал энтомолог Александр Каширский.
Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях эти насекомые могут напасть на человека.
"Снимать осиные гнезда лучше в темное время суток, когда все особи собираются в них на ночевку. Иначе может получиться так, что некоторые из них вернутся и обнаружат, что дома нет. В таком случае осы становятся злыми, начинают нападать, жалить", – отметил Каширский.
С гнездами шершней стоит вести себя аналогичным образом, подчеркнул энтомолог.
"Иногда они выглядят как шар, висящий где-то под потолком, а бывает, что насекомые делают их в какой-то дырке. В таком случае распылять дихлофос стоит в отверстие, откуда шершни обычно вылетают, но делать это тоже нужно по ночам", – подметил эксперт.
Для тех, кто не хочет приближаться к гнезду, есть альтернатива – специальные дымовые шашки от насекомых. Однако они подходят, только если осы или шершни поселились в помещении, отметил эксперт.
В целом же, по словам собеседника, сосуществование насекомых и человека может быть мирным.
Ранее аллерголог-иммунолог Анна Усачева объяснила, как нужно действовать в случае укуса жалящего насекомого. По ее словам, в этой ситуации для снятия общей интоксикации необходимо пить как можно больше жидкости. Также эксперт порекомендовала извлечь жало, если оно осталось в ране, а также обработать место укуса обеззараживающим средством.