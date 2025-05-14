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14 мая, 19:43

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Садовод Воронова назвала два простых способа борьбы с тлей на участке

Садовод назвала эффективные способы борьбы с тлей на даче

Фото: depositphotos/schankz

Темное хозяйственное мыло и специальные шампуни от блох помогут быстро избавиться от тли на садовом участке. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, май – это самое важное время для борьбы с тлей.

"Если она появится, когда листья уже окрепли и образовались ягоды, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет – будет лишь чуть хуже урожай. Но если тля покроет нежные майские листочки, то она высосет из растения все силы. По итогу оно может просто погибнуть либо совсем не дать урожай", – предупредила эксперт.

По этой причине необходимо постоянно проверять растения и принимать меры сразу после обнаружения первых следов этих насекомых.

Помочь может раствор из темного хозяйственного мыла: нужно натереть на его на терке и целую горсть растворить в литре воды. Получившейся жидкостью надо опрыскать растение.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Кроме того, избавиться от тли помогает зеленое калийное мыло и шампунь для животных от блох и клещей, добавила Воронова.

Однако она отметила, что видов тли очень много и не с каждым перечисленные народные методы могут эффективно справиться. Если они не действуют, нужно использовать специальные химические средства, посоветовала специалист.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, как бороться с сорняками на огороде. В частности он посоветовал укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези. Материал будет задерживать рост сорняков и не придется полоть всю грядку.

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Трошина Любовь

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