Агроном Воробьев предупредил о нашествии долгоносиков на подмосковных дачах

Прошедшая аномально теплая зима приготовила сюрприз для столичных дачников в виде высокой численности разных вредителей. Какие насекомые угрожают посадкам и как с ними эффективно бороться, разбиралась Москва 24.

Хорошо перезимовали

Аномально высокие температуры в столичном регионе прошедшей зимой привели к тому, что множество опасных для дачных культур насекомых могут увеличить свою численность в предстоящем сезоне.

"Уже сейчас можно сказать, что, например, долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды) хорошо перезимовали, их уродилось много", – рассказал Москве 24 биолог и агроном Михаил Воробьев.





Михаил Воробьев биолог, агроном Они откладывают яйца в бутоны, из которых вылупляются личинки. Те, в свою очередь, выедают содержимое бутона еще до того, как он распустится. Таким образом, из-за высокой численности долгоносиков мы можем потерять около 50% урожая еще до завязей.

Также, по словам Воробьева, хорошо уродилась тля, которая питается всеми без исключения зелеными листьями. Это в свою очередь приводит к низкому качеству и количеству плодов, предупредил агроном.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова отметила, что не только прошедшая зима, но и в целом более теплая погода в столичном регионе в последние годы изменила контингент насекомых на дачных участках.

"Из-за потепления у нас не так давно появилась виноградная улитка, которая атакует не только виноград, но и все зеленое – например, салат, ботву различных овощей. Ее уже много в этом году", – пояснила садовод Москве 24.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Раньше их сдерживали, во-первых – суровые зимы, во-вторых – более холодный климат в Москве в целом. Также последнее время в регионе наблюдаются затяжные осени, благоприятные для этих улиток. Более комфортная погода привела к тому, что они расширили свой ареал.

Также на дачных участках уже в большом количестве наблюдаются белокрылки, рассказала эксперт. Причем этой весной они встречаются не только в теплицах, но и на уличных растениях, что не характерно для этих насекомых.

При этом Воронова подчеркнула, что апрельские морозы в столице были недостаточно сильными, чтобы как-то повлиять на численность этих вредителей.

Как защищаться?

Существует немало действенных народных способов борьбы с насекомыми, напомнила Ольга Воронова

"Можно, например, опрыскивать посадки и деревья самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве. Главное – использовать что-то горькое, чтобы отпугнуть насекомых", – указала специалист.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Можно также делать ловушки: собрать листья лопуха и другой зелени и уложить их кучками между грядок. Насекомые, как правило, орудуют ночью, а днем они заберутся в эту зелень для отдыха. К вечеру можно будет собрать расставленные зеленые ловушки и выкинуть вместе с вредителями.

При этом в предстоящем сезоне она рекомендовала отдать предпочтение опрыскиванию растений инсектицидами (специальными химическими веществами), которое будет более эффективным в условиях повышенной численности вредителей.

"В идеале начинать нужно было на самом старте сезона, когда только пошла вегетация (появление зеленой листвы. – Прим. ред.), и насекомые еще не успели нанести большой ущерб и сильно размножиться", – указала Воронова.

По ее словам, опрыскивать необходимо все зеленые листья и побеги. Главное правило – не делать этого в период цветения: инсектициды могут сбить пыльцу, и тогда плоды просто не завяжутся.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Сегодня дачники, как правило, используют универсальные средства. Они не опасны, если использовать строго в соответствии с инструкцией. Там написано и как разводить для конкретных растений, и как часто необходимо опрыскивать.

Защищать растения как народными, так и химическими средствами Воронова рекомендовала вплоть до сбора урожая. При этом последнее опрыскивание инсектицидами должно быть не позднее чем за три недели до этого момента, чтобы количество химикатов снизилось до безопасного уровня, заключила эксперт.