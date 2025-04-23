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23 апреля, 11:47

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Врач Серебрянский: пожилым необходимо следить за давлением при работе в огороде

Гериатр объяснил, как пожилым работать в огороде без последствий для здоровья

Фото: 123RF/oksix

Пожилым важно следить за артериальным давлением, сердечным ритмом и не перенапрягаться во время работы в огороде. Об этом Москве 24 рассказал врач-гериатр, кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По его словам, работы на участке стоит начинать утром, а после 11:00–12:00 делать перерыв, чтобы не перегреться на солнце. Продолжать дела можно с 16:00–17:00 до 18:00–19:00, пока организм не устал и не начал готовиться ко сну.

Перед работой в огороде нужно позавтракать, а также немного прогуляться. Ходьба для людей в возрасте станет легкой и хорошей физической нагрузкой. Если есть свое хозяйство, можно покормить животных. После этого важно измерить артериальное давление и убедиться, что оно в норме, поскольку работа в огороде может вызвать головокружение. Этому способствуют частые наклоны.
Юрий Серебрянский
заслуженный врач РФ

Специалист предупредил, что оптимальными показателями давления считаются значения 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Если они выше, важно принять назначенные врачом лекарства и отдохнуть.

"Пожилым, страдающим от варикоза, нужно надевать компрессионные чулки. Это хорошая защита от образования тромбов. Если страдают суставы, важно использовать мази. А при ревматологических заболеваниях необходимо принять назначенные препараты или сделать компресс на больном месте", – указал врач.

Гериатр также посоветовал брать с собой небольшой переносной стульчик, сидя на котором удобно обрабатывать грядки или собирать ягоды.

Пожилым с мерцательной аритмией врач рекомендовал пользоваться часами, которые отслеживают сердечный ритм. Если показатели повысились, нужно остановиться, отдохнуть и принять лекарства. Когда аритмия пройдет, можно продолжить работу.

"Что касается одежды, важно надевать легкие трикотажные ткани, чтобы не перегреться. Также следует обязательно носить шляпу с широкими полями из холщового материала, что спасет от жары", – подытожил Серебрянский.

Ранее эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова рассказала, что астры, розы, пионы и хризантемы улучшают энергетику дачного участка. Также важно обратить внимание на цвет клумб, так как разные оттенки пробуждают энергию, улучшают концентрацию или общительность.

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