Врач Серебрянский: пожилым необходимо следить за давлением при работе в огороде

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Пожилым важно следить за артериальным давлением, сердечным ритмом и не перенапрягаться во время работы в огороде. Об этом Москве 24 рассказал врач-гериатр, кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По его словам, работы на участке стоит начинать утром, а после 11:00–12:00 делать перерыв, чтобы не перегреться на солнце. Продолжать дела можно с 16:00–17:00 до 18:00–19:00, пока организм не устал и не начал готовиться ко сну.





Юрий Серебрянский заслуженный врач РФ Перед работой в огороде нужно позавтракать, а также немного прогуляться. Ходьба для людей в возрасте станет легкой и хорошей физической нагрузкой. Если есть свое хозяйство, можно покормить животных. После этого важно измерить артериальное давление и убедиться, что оно в норме, поскольку работа в огороде может вызвать головокружение. Этому способствуют частые наклоны.

Специалист предупредил, что оптимальными показателями давления считаются значения 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Если они выше, важно принять назначенные врачом лекарства и отдохнуть.

"Пожилым, страдающим от варикоза, нужно надевать компрессионные чулки. Это хорошая защита от образования тромбов. Если страдают суставы, важно использовать мази. А при ревматологических заболеваниях необходимо принять назначенные препараты или сделать компресс на больном месте", – указал врач.

Гериатр также посоветовал брать с собой небольшой переносной стульчик, сидя на котором удобно обрабатывать грядки или собирать ягоды.

Пожилым с мерцательной аритмией врач рекомендовал пользоваться часами, которые отслеживают сердечный ритм. Если показатели повысились, нужно остановиться, отдохнуть и принять лекарства. Когда аритмия пройдет, можно продолжить работу.



"Что касается одежды, важно надевать легкие трикотажные ткани, чтобы не перегреться. Также следует обязательно носить шляпу с широкими полями из холщового материала, что спасет от жары", – подытожил Серебрянский.

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