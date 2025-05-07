Биолог Глазков: для защиты участка от гадюк можно поставить барьер в виде рабицы

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Для защиты дачного участка от проникновения гадюк можно поставить барьер вдоль забора в виде рабицы. Об этом рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Обычно рекомендую вкопать мелкую рабицу прямо в землю на 20–30 сантиметров и поднять ее примерно на 1 метр от земли по периметру участка", – цитирует Агентство "Москва" эксперта.

По его словам, сейчас змеи концентрируются в местах зимовки. Например, гадюки любят зимовать в потрескавшихся фундаментах, завалах камней и других подобных местах. В связи с этим необходимо убирать все завалы и заделывать щели в фундаменте.

"Убивать гадюк не нужно, их можно аккуратно вывезти подальше от участка", – добавил Глазков.

Также не стоит оставлять еду в открытом доступе, так как это может привлечь голодных змей на дачный участок. Об этом заявила News.ru врач общей практики Елена Павлова.

Как отметила эксперт, при встрече с гадюкой важно не провоцировать ее на нападение и увести с участка детей и животных, после чего вызвать МЧС.

"На дачном участке змеи будут скрываться в груде мусора, где тепло, рядом с кустарниками, в высокой траве", – пояснила Павлова, добавив, что ухоженные участки не привлекают змей, так как рептилиям негде спрятаться.

Кроме того, рептилий отпугивают ежи, которые питаются змеенышами. Эксперт напомнила, что при укусе змеи важно не паниковать и обратиться в больницу за помощью, так как возможно развитие анафилактического шока. Также на даче могут быть опасны такие насекомые, как шершни, оводы, клещи.

"Важно вовремя обратиться за помощью, так как и в этом случае может быть опасно возникновение анафилактического шока на яд. Либо возможно развитие энцефалита, боррелиоза и других заболеваний после встречи с инфицированным клещом", – заключила Павлова.

Ранее змеелов Владислав Старков рассказал, что гадюки не являются агрессивными по своей природе, но представляют угрозу для детей, пожилых людей и домашних животных. Основная опасность гадюк содержится в яде, токсины которого разрушают кровеносные сосуды и вызывают некроз тканей. При этом гадюки не нападают первыми, уточнил эксперт.